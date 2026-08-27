В Литве и Латвии без электричества до сих пор остаются десятки тысяч потребителей

Страны Балтии почти неделю не могут устранить последствия разрушительного шторма, который вызвал масштабные перебои в электроснабжении и нарушения в работе транспорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, в Литве без электричества по-прежнему остаются более 60 тысяч потребителей. Несмотря на круглосуточную работу аварийных бригад, полностью восстановить энергоснабжение власти обещают в лучшем случае к концу недели. В связи с масштабами бедствия правительство Литвы объявило режим чрезвычайного положения. Этот шаг позволит Вильнюсу обратиться в Европейскую комиссию за финансовой помощью.

В соседней Латвии после непогоды без электричества до сих пор остаются около 7 тысяч потребителей. При этом в энергокомпаниях признают: даже в тех районах, где ремонтно-восстановительные работы завершены, наблюдаются регулярные сбои.