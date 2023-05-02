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В Литве фиксируют рекордное число мошеннических операций

02 мая 2023 07:21
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Новости Литвы. Жителей Литвы предупредили о волне финансовых преступлений. Главный банк страны фиксирует рекордное число мошеннических операций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Литве фиксируют рекордное число мошеннических операций-1

На данный момент наблюдается активизация фишинговых атак. Массово рассылаются сообщения с активными ссылками, которые ведут на поддельные страницы онлайн-банкинга и предлагают ввести персональные данные. В связи с этим сотрудников банка призвали внимательнее проверять все транзакции, а клиентов – бережно относиться к личной информации и быть бдительнее. Ведь часто мошенники выдают себя за представителей государственных или финансовых учреждений. 

# Интернет-мошенничество # Новости Литвы # Фотофакт

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