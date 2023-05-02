В Литве фиксируют рекордное число мошеннических операций

На данный момент наблюдается активизация фишинговых атак. Массово рассылаются сообщения с активными ссылками, которые ведут на поддельные страницы онлайн-банкинга и предлагают ввести персональные данные. В связи с этим сотрудников банка призвали внимательнее проверять все транзакции, а клиентов – бережно относиться к личной информации и быть бдительнее. Ведь часто мошенники выдают себя за представителей государственных или финансовых учреждений.