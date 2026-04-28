На фоне нарастающих противоречий внутри НАТО все более ощутимыми становятся последствия недальновидных решений, принимаемых и на уровне конкретных стран Альянса, сообщили в программе Новости «24 часа».
На фоне нарастающих противоречий внутри НАТО все более ощутимыми становятся последствия недальновидных решений, принимаемых и на уровне конкретных стран Альянса, сообщили в программе Новости «24 часа».
И один из самых показательных примеров – Литва, где геополитика все заметнее отражается на повседневной жизни людей. Не успели литовцы оправиться от зимнего роста цен на газ и электричество, как энергетики предупреждают о новом этапе подорожания.
По предварительным оценкам, тарифы на коммунальные услуги могут вырасти еще на 20-25 %. И это уже серьезный удар по семейным бюджетам. Причем если зимой рост цен объясняли холодами и повышенным спросом, то теперь подорожание запланировано на лето – период, когда потребление традиционно снижается.
Официальная причина – последствия Ближневосточного кризиса, который спровоцировал рост мировых цен на газ, а вслед за ним – и на электроэнергию. В Вильнюсе заявляют: страна оказалась заложником внешних факторов.
Ренатас Поцюс, глава Государственного совета Литвы по регулированию энергетики:
Судя по тенденциям, наблюдаемым на рынке, вероятно, ни для кого не секрет, что во второй половине года тарифы, скорее всего, вырастут. Вместе с компаниями, занимающимися природным газом и электроэнергией, мы приложим усилия, чтобы свести эти повышения к минимуму.
Однако здесь возникает закономерный вопрос. Основные поставки газа в Литву идут из США и Норвегии – маршруты, которые не зависят от Ормузского пролива. Тем не менее цены для потребителей продолжают расти.