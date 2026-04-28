На фоне нарастающих противоречий внутри НАТО все более ощутимыми становятся последствия недальновидных решений, принимаемых и на уровне конкретных стран Альянса, сообщили в программе Новости «24 часа».

И один из самых показательных примеров – Литва, где геополитика все заметнее отражается на повседневной жизни людей. Не успели литовцы оправиться от зимнего роста цен на газ и электричество, как энергетики предупреждают о новом этапе подорожания.

По предварительным оценкам, тарифы на коммунальные услуги могут вырасти еще на 20-25 %. И это уже серьезный удар по семейным бюджетам. Причем если зимой рост цен объясняли холодами и повышенным спросом, то теперь подорожание запланировано на лето – период, когда потребление традиционно снижается.

Официальная причина – последствия Ближневосточного кризиса, который спровоцировал рост мировых цен на газ, а вслед за ним – и на электроэнергию. В Вильнюсе заявляют: страна оказалась заложником внешних факторов.