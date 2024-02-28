В Литве будут выявлять белорусов, которые поддерживает СВО

Правительство намерено выявить тех, кто поддерживает спецоперацию России в Украине. Основное внимание – получившим вид на жительство в Литве с начала 2022 года. По заявлению представителей ведомства, те, кто не пройдут проверку, могут потерять возможность находиться на территории страны. Под эту категорию попадают и многие уехавшие после событий 2020 года. Если они лишатся легального статуса в Литве, то их ждет неминуемая депортация в Беларусь.