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В Литве будут выявлять белорусов, которые поддерживает СВО

28 февраля 2024 19:55
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Литовские власти проверят более 18 тысяч белорусов на факт угрозы нацбезопасности страны. С таким заявлением выступила глава департамента миграции Литвы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Литве будут выявлять белорусов, которые поддерживает СВО-1

Правительство намерено выявить тех, кто поддерживает спецоперацию России в Украине. Основное внимание – получившим вид на жительство в Литве с начала 2022 года. По заявлению представителей ведомства, те, кто не пройдут проверку, могут потерять возможность находиться на территории страны. Под эту категорию попадают и многие уехавшие после событий 2020 года. Если они лишатся легального статуса в Литве, то их ждет неминуемая депортация в Беларусь.

# Международная политика # Новости Литвы

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