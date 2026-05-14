В литовском Шяуляе на месте захоронения красноармейцев построят зону отдыха

В Литве продолжают демонстрировать циничное отношение к памяти тех, кто отдал жизнь за освобождение этой прибалтийской страны от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, в Шяуляе на месте уничтоженного захоронения советских воинов планируется сделать зону отдыха. Городским властям показалось мало того, что мемориал, где покоились 49 красноармейцев, был демонтирован, а захоронение перенесено. Они решили не оставить даже следов от памятного места. Территория в центре Шяуляя рядом с кафедральным собором теперь рассматривается как площадка для сооружения прогулочных дорожек и зон отдыха со скамейками.

На данный момент завершена подготовка архитектурного проекта и технической документации, завершается экспертиза, после чего ожидается старт строительных работ. Решение о переносе захоронения было принято после того, как комиссия по так называемой десоветизации признала объект несоответствующим действующему законодательству. В дальнейшем Министерство культуры Литвы утвердило порядок переноса подобных захоронений на кладбища.