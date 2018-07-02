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В Липецкой области столкнулись Volkswagen и Hyundai, пять человек погибли

02 июля 2018 12:07
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Новости России. 1 июля возле деревни Котовка Липецкой области столкнулись Volkswagen Passat и Hyundai Sonata.  

В Липецкой области столкнулись Volkswagen и Hyundai, пять человек погибли-1

Фото: УМВД России по Липецкой области  

Согласно предварительной информации УМВД России по Липецкой области, в аварии погибли пять человек, двое из них – несовершеннолетние. Госпитализирована восьмилетняя пассажирка Hyundai.  

В Липецкой области столкнулись Volkswagen и Hyundai, пять человек погибли-4

Фото: УМВД России по Липецкой области  

Устанавливаются обстоятельства происшествия.  

# Авария в России

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