В Липецкой области столкнулись Volkswagen и Hyundai, пять человек погибли

Новости России. 1 июля возле деревни Котовка Липецкой области столкнулись Volkswagen Passat и Hyundai Sonata.
Новости России. 1 июля возле деревни Котовка Липецкой области столкнулись Volkswagen Passat и Hyundai Sonata.
Фото: УМВД России по Липецкой области
Согласно предварительной информации УМВД России по Липецкой области, в аварии погибли пять человек, двое из них – несовершеннолетние. Госпитализирована восьмилетняя пассажирка Hyundai.
Фото: УМВД России по Липецкой области
Устанавливаются обстоятельства происшествия.