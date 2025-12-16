В Липецкой области подростки пытались подорвать нефтепровод Дружба

ФСБ сообщила о предотвращении диверсии на нефтепродуктопроводе «Транснефть-Дружба» в Липецкой области. Об этом пишет РИА Новости.

Задержаны четверо подростков 14-17 лет, которые планировали взрыв на одном из участков нефтепровода.

По данным следствия, они связались с представителями украинских спецслужб через Telegram, выполнили его задания за обещанное награждение и ранее уже поджигали энергетические объекты.

Их задержали при попытке добраться до тайника со взрывным устройством.

В домах фигурантов были проведены обыски, а сами они арестованы. Возбуждено уголовное дело о подготовке диверсии, им грозит до 20 лет лишения свободы.

В настоящее время следствие проверяет их на причастность к другим преступлениям.

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