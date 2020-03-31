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В лесном пожаре в Китае погибли 18 спасателей и лесник

31 марта 2020 08:19
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Новости Китая. Масштабный лесной пожар в Китае: жертвами стихии стали 19 человек, среди них 18 спасателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В лесном пожаре в Китае погибли 18 спасателей и лесник-1

ЧП произошло в провинции Сычуань на юго-западе страны. Из-за сильного ветра пламя быстро распространилось. Пожарные и местный лесник, который вызвался показать дорогу к очагу возгорания, попали в огненную ловушку, так как ветер резко сменил направление. Спастись никому не удалось.

Детали произошедшего устанавливаются. В борьбе со стихией задействованы 300 пожарных и 700 военных.

В лесном пожаре в Китае погибли 18 спасателей и лесник-4

В лесном пожаре в Китае погибли 18 спасателей и лесник-6

# Пожар # Фотофакт

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