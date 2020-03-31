В лесном пожаре в Китае погибли 18 спасателей и лесник

Новости Китая. Масштабный лесной пожар в Китае: жертвами стихии стали 19 человек, среди них 18 спасателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЧП произошло в провинции Сычуань на юго-западе страны. Из-за сильного ветра пламя быстро распространилось. Пожарные и местный лесник, который вызвался показать дорогу к очагу возгорания, попали в огненную ловушку, так как ветер резко сменил направление. Спастись никому не удалось.

Детали произошедшего устанавливаются. В борьбе со стихией задействованы 300 пожарных и 700 военных.