В Латвии журналистов судят за сотрудничество с русскоязычной прессой
Новости Латвии. Латвийские власти продолжают борьбу с русскоязычной прессой. Очередной жертвой так называемой европейской свободы слова стала журналистка Алла Березовская. Девушку судят за сотрудничество с российскими изданиями. В частности «Спутник» и «Балтньюс», входящими в медиагруппу «Россия сегодня», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Латвии такая деятельность уголовно наказуема, так как попадает под статью «нарушение санкций Евросоюза». Журналистке грозит 4 года лишения свободы. Сегодня состоялось первое заседание, на котором защите было отказано в приглашении на суд заявленных свидетелей, судьей также отклонены все четыре ходатайства адвокатов. Доказать вину Березовской прокурорам проблематично. Дело шито белыми нитками. Сторона обвинения упомянула о договоре с медигруппой «Россия сегодня», которого, как утверждает Березовская, она никогда не заключала. Вероятно, по этой причине первое заседание завершилось ничем. Следующее назначено на 23 ноября.
Сама журналистка считает, что весь этот процесс организован только с одной целью – выдавить все альтернативные СМИ из информационного пространства Латвии. Это откровенная атака на свободу слова в нарушение принципов Европейской конвенции по правам человека. Впрочем, Березовская не единственная, кто попал под преследование латвийских властей. По делу проходят 14 человек. А сам процесс длится с 2020 года.