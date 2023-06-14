В Латвии журналистов судят за сотрудничество с русскоязычной прессой

Новости Латвии. Латвийские власти продолжают борьбу с русскоязычной прессой. Очередной жертвой так называемой европейской свободы слова стала журналистка Алла Березовская. Девушку судят за сотрудничество с российскими изданиями. В частности «Спутник» и «Балтньюс», входящими в медиагруппу «Россия сегодня», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Латвии такая деятельность уголовно наказуема, так как попадает под статью «нарушение санкций Евросоюза». Журналистке грозит 4 года лишения свободы. Сегодня состоялось первое заседание, на котором защите было отказано в приглашении на суд заявленных свидетелей, судьей также отклонены все четыре ходатайства адвокатов. Доказать вину Березовской прокурорам проблематично. Дело шито белыми нитками. Сторона обвинения упомянула о договоре с медигруппой «Россия сегодня», которого, как утверждает Березовская, она никогда не заключала. Вероятно, по этой причине первое заседание завершилось ничем. Следующее назначено на 23 ноября.