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В Латвии журналистов судят за сотрудничество с русскоязычной прессой

14 июня 2023 11:38
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Новости Латвии. Латвийские власти продолжают борьбу с русскоязычной прессой. Очередной жертвой так называемой европейской свободы слова стала журналистка Алла Березовская. Девушку судят за сотрудничество с российскими изданиями. В частности «Спутник» и «Балтньюс», входящими в медиагруппу «Россия сегодня», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Латвии журналистов судят за сотрудничество с русскоязычной прессой-1

В Латвии такая деятельность уголовно наказуема, так как попадает под статью «нарушение санкций Евросоюза». Журналистке грозит 4 года лишения свободы. Сегодня состоялось первое заседание, на котором защите было отказано в приглашении на суд заявленных свидетелей, судьей также отклонены все четыре ходатайства адвокатов. Доказать вину Березовской прокурорам проблематично. Дело шито белыми нитками. Сторона обвинения упомянула о договоре с медигруппой «Россия сегодня», которого, как утверждает Березовская, она никогда не заключала. Вероятно, по этой причине первое заседание завершилось ничем. Следующее назначено на 23 ноября.

В Латвии журналистов судят за сотрудничество с русскоязычной прессой-4

Сама журналистка считает, что весь этот процесс организован только с одной целью – выдавить все альтернативные СМИ из информационного пространства Латвии. Это откровенная атака на свободу слова в нарушение принципов Европейской конвенции по правам человека. Впрочем, Березовская не единственная, кто попал под преследование латвийских властей. По делу проходят 14 человек. А сам процесс длится с 2020 года.

# Международная политика # Новости Латвии # Фотофакт

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