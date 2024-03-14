В Латвии заявили, что хотят создать железный занавес между РФ и Прибалтикой

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня на одном из мероприятий в Вашингтоне рассказала о возможности создания в будущем «железного занавеса» между странами Балтии и Россией. Об этом пишет РИА Новости.

Она также призналась, что Латвии не удалось достичь независимости от российских газа и нефти. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в ответ на это заявление усомнилась в том, что у Латвии хватит железа для того, чтобы создать такой занавес.

Силиня входит в список должностных лиц стран Балтии, которых МИД России рассматривает как враждебных России. В этот список входят 347 лиц из Латвии, Литвы и Эстонии, которым закрыт въезд в Россию. По мнению МИД РФ, недружественная политика этих стран требует ответных мер.