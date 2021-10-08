В Латвии запретят посещать магазины людям, которые не вакцинировались от коронавируса

Новости Латвии. В Латвии невакцинированным запретят посещать магазины. Исключение составят только торговые точки с товарами первой необходимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такое решение вынес Совет по кризисному управлению. В ближайшее время постановление будет утверждено правительством Латвии. Также жителям страны по возможности рекомендовано перейти на удаленный режим работы. На данный момент в стране вакцинированы от COVID-19 50 % населения.