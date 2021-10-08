Прямой эфир

В Латвии запретят посещать магазины людям, которые не вакцинировались от коронавируса

08 октября 2021 08:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Латвии. В Латвии невакцинированным запретят посещать магазины. Исключение составят только торговые точки с товарами первой необходимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Латвии запретят посещать магазины людям, которые не вакцинировались от коронавируса-1

Такое решение вынес Совет по кризисному управлению. В ближайшее время постановление будет утверждено правительством Латвии. Также жителям страны по возможности рекомендовано перейти на удаленный режим работы. На данный момент в стране вакцинированы от COVID-19 50 % населения.

# Коронавирус # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Швейцарии несколько недель продолжаются протесты из-за обязательной вакцинации
08 октября 2021 08:40

В Швейцарии несколько недель продолжаются протесты из-за обязательной вакцинации

В Польше решением Конституционного суда национальные законы будут выше европейского права
08 октября 2021 08:40

В Польше решением Конституционного суда национальные законы будут выше европейского права

В Японии в результате землетрясения пострадали не менее 20 человек
08 октября 2021 06:37

В Японии в результате землетрясения пострадали не менее 20 человек