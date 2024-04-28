Очередной пример того, как западные санкции бьют по самим же европейцам. Введенные ранее ограничения наносят ущерб системе здравоохранения Латвии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь о поставках медицинских препаратов. Власти страны запретили их ввоз с территории Беларуси и России, в результате многие лекарства оказались недоступны местным жителям.

Около 10 % препаратов, которые не имеют регистрации в Латвии, но при этом необходимы для пациентов, поступают из наших стран. Латвийцы и так уже ощутили на себе дефицит, а Рига планирует еще и расширить санкционный перечень. Таким образом, пытаясь насолить нашей экономике, сопредельные европейские государства оказываются на грани краха. Раздутые военные инвестиции, нескончаемая помощь Украине и отказ от продукции ближайших соседей взвинтили уровень инфляции до небывалых высот, а промышленные показатели интенсивно галопируют вниз.