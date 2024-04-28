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В Латвии запрет на ввоз медпрепаратов из Беларуси и России негативно отразился на самих же европейцах

28 апреля 2024 10:42
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Очередной пример того, как западные санкции бьют по самим же европейцам. Введенные ранее ограничения наносят ущерб системе здравоохранения Латвии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь о поставках медицинских препаратов. Власти страны запретили их ввоз с территории Беларуси и России, в результате многие лекарства оказались недоступны местным жителям.

В Латвии запрет на ввоз медпрепаратов из Беларуси и России негативно отразился на самих же европейцах-1

Около 10 % препаратов, которые не имеют регистрации в Латвии, но при этом необходимы для пациентов, поступают из наших стран. Латвийцы и так уже ощутили на себе дефицит, а Рига планирует еще и расширить санкционный перечень. Таким образом, пытаясь насолить нашей экономике, сопредельные европейские государства оказываются на грани краха. Раздутые военные инвестиции, нескончаемая помощь Украине и отказ от продукции ближайших соседей взвинтили уровень инфляции до небывалых высот, а промышленные показатели интенсивно галопируют вниз.

# Международная политика

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