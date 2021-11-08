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В Латвии ввели режим ЧП из-за коронавируса: госслужащим дали неделю, чтобы привиться

08 ноября 2021 06:46
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Новости Латвии. В Латвии введен режим ЧП. Решение принято из-за рекордного роста заболеваемости COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Латвии ввели режим ЧП из-за коронавируса: госслужащим дали неделю, чтобы привиться -1

Начиная с 8 ноября, маски обязательны во всех общественных местах. Также все госслужащие должны привиться хотя бы одной дозой вакцины. На это им неделя.  

В Латвии ввели режим ЧП из-за коронавируса: госслужащим дали неделю, чтобы привиться -4

Невакцинированным разрешено покупать продукты и предметы первой необходимости лишь в определенных магазинах. Кроме того, всем рекомендуется работать из дома. Чрезвычайное положение будет действовать три месяца.  

В Латвии ввели режим ЧП из-за коронавируса: госслужащим дали неделю, чтобы привиться -7

На прошлой неделе в Латвии зафиксировали рекордное число заболевших и умерших от инфекции. В связи с этим большинство больниц оказались переполнены.  

# Вакцинация # Фотофакт

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