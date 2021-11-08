В Латвии ввели режим ЧП из-за коронавируса: госслужащим дали неделю, чтобы привиться

Новости Латвии. В Латвии введен режим ЧП. Решение принято из-за рекордного роста заболеваемости COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Начиная с 8 ноября, маски обязательны во всех общественных местах. Также все госслужащие должны привиться хотя бы одной дозой вакцины. На это им неделя.

Невакцинированным разрешено покупать продукты и предметы первой необходимости лишь в определенных магазинах. Кроме того, всем рекомендуется работать из дома. Чрезвычайное положение будет действовать три месяца.