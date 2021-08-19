В Латвии возбудили уголовные дела в отношении тех, кто выступает против обязательной вакцинации

Заявленная как немногочисленная акция протеста собрала свыше 4 тысяч участников. 18 августа они собрались в центре Риги и требовали отставки правительства, если оно не отзовет скандальный закон. Он предусматривает обязательную вакцинацию в медицинских, социальных, образовательных и других учреждениях.

Работодателям разрешат увольнять, отстранять или переводить на другие должности сотрудников, которые не получат COVID-сертификат о перенесенной болезни или прививке. Организаторы митинга заявили, что, если их требования не будут исполнены, они призовут к забастовке врачей и учителей. Уличная акция протеста сопровождалась выпадами в сторону полиции. В их машине было разбито стекло, совершен ряд других нарушений.