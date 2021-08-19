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В Латвии возбудили уголовные дела в отношении тех, кто выступает против обязательной вакцинации

19 августа 2021 11:26
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Новости Латвии. Полиция Латвии возбудила уголовные дела в отношении участников пикета против коронавирусных ограничений и обязательной вакцинации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Латвии возбудили уголовные дела в отношении тех, кто выступает против обязательной вакцинации-1

Заявленная как немногочисленная акция протеста собрала свыше 4 тысяч участников. 18 августа они собрались в центре Риги и требовали отставки правительства, если оно не отзовет скандальный закон. Он предусматривает обязательную вакцинацию в медицинских, социальных, образовательных и других учреждениях.

В Латвии возбудили уголовные дела в отношении тех, кто выступает против обязательной вакцинации-4

Работодателям разрешат увольнять, отстранять или переводить на другие должности сотрудников, которые не получат COVID-сертификат о перенесенной болезни или прививке. Организаторы митинга заявили, что, если их требования не будут исполнены, они призовут к забастовке врачей и учителей. Уличная акция протеста сопровождалась выпадами в сторону полиции. В их машине было разбито стекло, совершен ряд других нарушений.

# Акции протеста # Фотофакт

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