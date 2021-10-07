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В Латвии в системе здравоохранения объявлена ЧС из-за коронавируса

07 октября 2021 19:39
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Новости Латвии. В системе здравоохранения Латвии объявлена чрезвычайная ситуация. Больницы не в состоянии принять всех пациентов из-за роста заболеваемости COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Латвии в системе здравоохранения объявлена ЧС из-за коронавируса-1

Не хватает и медицинского персонала. В связи с этим было принято решение более строго сортировать звонки, поступающие на номер службы экстренной помощи. Это значит, что скорая будет выезжать только на критические для жизни вызовы. Министерство здравоохранения рассматривает вероятность того, что Латвии придется просить международной помощи.

В Латвии в системе здравоохранения объявлена ЧС из-за коронавируса-4

Кроме этого, ситуация осложняется энергетическим кризисом в Европе. В Риге накануне холодов из-за долгов без отопления остались более полутысячи домов. Многие коммунальные предприятия также не в состоянии оплачивать астрономические счета за теплоснабжение.

# Коронавирус # Фотофакт

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