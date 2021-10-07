В Латвии в системе здравоохранения объявлена ЧС из-за коронавируса

Новости Латвии. В системе здравоохранения Латвии объявлена чрезвычайная ситуация. Больницы не в состоянии принять всех пациентов из-за роста заболеваемости COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Не хватает и медицинского персонала. В связи с этим было принято решение более строго сортировать звонки, поступающие на номер службы экстренной помощи. Это значит, что скорая будет выезжать только на критические для жизни вызовы. Министерство здравоохранения рассматривает вероятность того, что Латвии придется просить международной помощи.