В Латвии темпы роста экономики снизились до 2%. По мнению экспертов – из-за событий в Украине

Темпы экономического роста в Латвии снизились до 2 %. Виной тому – события в Украине, считают эксперты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за них производительность в отдельных сферах страны серьезно упала. Так, строительство потеряло более 10 % от привычного денежного оборота, розничная торговля – почти 20 %. Обнадежить эксперты тоже не могут. Банк Латвии совместно с Министерством экономики страны сделали неутешительные прогнозы. По мнению специалистов, совпало которое, кстати, с данными Международного валютного фонда, в 2023 году экономическая ситуация не изменится.