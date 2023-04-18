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В Латвии темпы роста экономики снизились до 2%. По мнению экспертов – из-за событий в Украине

18 апреля 2023 20:49
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Темпы экономического роста в Латвии снизились до 2 %. Виной тому – события в Украине, считают эксперты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Латвии темпы роста экономики снизились до 2%. По мнению экспертов – из-за событий в Украине-1

Из-за них производительность в отдельных сферах страны серьезно упала. Так, строительство потеряло более 10 % от привычного денежного оборота, розничная торговля – почти 20 %. Обнадежить эксперты тоже не могут. Банк Латвии совместно с Министерством экономики страны сделали неутешительные прогнозы. По мнению специалистов, совпало которое, кстати, с данными Международного валютного фонда, в 2023 году экономическая ситуация не изменится.

# Кризис в ЕС # Фотофакт

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