В Латвии таксисты вышли на акции протеста против повышения цен на топливо

Топливный кризис, вызванный ближневосточным конфликтом, породил волну протестов в Латвии. Так, в Даугавпилсе массовую забастовку устроили водители такси. Они возмущены резким ростом цен на бензин и дизель из-за чего их доходы резко упали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для того, чтобы обратить внимание властей на свое тяжелое положение таксисты отказывались брать вызовы в часы пик. Цена дизеля в Латвии за последний месяц выросла примерно на 20 %, а бензина на 5-7 %. Это привело к падению доходов перевозчиков в два раза.

Вячеслав, водитель такси (Латвия):

Пока получается так, что в выгоде остаются все, кроме водителей. На данный момент расходы получаются такие большие, что мы работаем практически в ноль.

Еще одной проблемой стал запрет на повышение цен за поездку. Пока таксисты рассчитывают, что власти и транспортные компании услышат их требования и пересмотрят тарифную сетку с учетом ситуации. В противном случае, по их словам, экономического смысла в работе не останется. Сейчас водители готовятся к новой акции протеста, намеченной на 13 апреля – она, как ожидается, станет общенациональной.