В Латвии собирают подписи за размещение в стране ядерного оружия

Как сообщают местные СМИ, авторы документа утверждают, что каждая страна НАТО должна рассчитывать на ядерную защиту, в том числе и Прибалтийские государства. В пример они привели Польшу, которая уже давно ведет переговоры о размещении на своей территории ядерного оружия, аргументируя это защитой от так называемой агрессии со стороны Беларуси и России. Однако установка ядерных зарядов кратно увеличит расходы на оборону, что вызывает большие споры в правительстве, так как из-за огромного дефицита в бюджете у властей катастрофически не хватает денег.