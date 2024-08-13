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В Латвии собирают подписи за размещение в стране ядерного оружия

13 августа 2024 11:16
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В Латвии собирают подписи за размещение на территории страны ядерного оружия. Петиция появилась на официальном портале общественных инициатив, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Латвии собирают подписи за размещение в стране ядерного оружия-1

Как сообщают местные СМИ, авторы документа утверждают, что каждая страна НАТО должна рассчитывать на ядерную защиту, в том числе и Прибалтийские государства. В пример они привели Польшу, которая уже давно ведет переговоры о размещении на своей территории ядерного оружия, аргументируя это защитой от так называемой агрессии со стороны Беларуси и России. Однако установка ядерных зарядов кратно увеличит расходы на оборону, что вызывает большие споры в правительстве, так как из-за огромного дефицита в бюджете у властей катастрофически не хватает денег.

# Международная политика

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