В Латвии потребовали отменить компенсации депутатам Сейма

В Латвии потребовали отменить золотые компенсации депутатам Сейма. Петиция набрала 10 тысяч подписей в рекордные сроки. Люди требуют лишить парламентариев доплат за аренду жилья и транспорт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным СМИ, ежемесячный оклад депутата превышает 4 тысячи евро. Эта сумма в шесть раз выше минимальной зарплаты в стране. Только за последние несколько лет на такие льготы из казны ушло более миллиона евро. Инициативу отмены выдвинули в латвийском профсоюзе работников здравоохранения и социальной помощи. Там посчитали, что отказ от привилегий продемонстрирует солидарность народных избранников с жителями в период бюджетного кризиса.

Многие врачи и педагоги ежедневно ездят на работу из отдаленных регионов или арендуют квартиры в другом городе, самостоятельно оплачивая эти расходы. Ведь нормативные акты не обязывают нанимателей оплачивать работникам транспорт и жилье.

Как заявили в общественной организации, у политиков нет объективных оснований, чтобы находиться в более выгодном положении, чем другие работники государственного и муниципального сектора. Теперь латвийским депутатам предстоит рассмотреть вопрос об отмене выплат самим себе.