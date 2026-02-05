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В Латвии построят завод по производству противотанковых мин

05 февраля 2026 13:52
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Наши западные соседи продолжают вооружаться. Так Латвия в ближайшие два года намерена создать производство по выпуску противотанковых мин. Соответствующее соглашение подписали Латвийская государственная оборонная корпорация и крупная немецкая компания, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Латвии построят завод по производству противотанковых мин -2

Реализация проекта уже началась. Сейчас определяется место, где построят завод. Предполагается, что его возведение начнется уже в 2027 году, а первая партия мин будет выпущена в 2028-м. Основным заказчиком выступило Министерство обороны Латвии. Однако планируется, что продукцию будут поставлять и союзникам по НАТО. В Риге не исключили, что производство могут переориентировать на выпуск других боеприпасов. 

# Латвия

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