В Латвии построят завод по производству противотанковых мин

Наши западные соседи продолжают вооружаться. Так Латвия в ближайшие два года намерена создать производство по выпуску противотанковых мин. Соответствующее соглашение подписали Латвийская государственная оборонная корпорация и крупная немецкая компания, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Реализация проекта уже началась. Сейчас определяется место, где построят завод. Предполагается, что его возведение начнется уже в 2027 году, а первая партия мин будет выпущена в 2028-м. Основным заказчиком выступило Министерство обороны Латвии. Однако планируется, что продукцию будут поставлять и союзникам по НАТО. В Риге не исключили, что производство могут переориентировать на выпуск других боеприпасов.