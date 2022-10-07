В Латвии подорожает молоко, цена может достичь 2 евро

Новости Латвии. Молочные продукты скоро станут деликатесом для жителей Латвии. Об этом заявили их производители, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За год они подорожали более чем на 34 %.

Рост цен не только не приносит отрасли прибыли, но и не спасает предприятия от закрытия. Из-за неплатежеспособности уже приостановил работу один из крупнейших молочных комбинатов страны. Остальные вынуждены сокращать ассортимент, чтобы остаться на плаву. Причина – растущие расходы, которые влияют на себестоимость молочных товаров. Если правительство не примет меры, стоимость литра молока уже вскоре может достичь почти двух евро. Это на 45 % выше, чем сейчас.