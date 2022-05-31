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В Латвии падают зарплаты. Как ещё антироссийская политика бьёт по карману европейцев?

31 мая 2022 18:23
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Новости Латвии. Антироссийская политика Евросоюза продолжает бить по карманам обычных людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Латвии падают зарплаты. Как ещё антироссийская политика бьёт по карману европейцев?-1

В Латвии начали падать зарплаты. По данным центрального статистического управления страны, средняя зарплата латвийцев снизилась почти на 3 %. Теперь это около 1 300 евро. Притом что за аренду жилья и коммунальные им придется отдать больше 800 евро. И это только летом. Как считают эксперты, ситуация еще больше ухудшится зимой. Ведь там цены на отопление вырастут в два раза. А это означает, что многие просто не смогут его оплачивать.

# Экономический кризис # Фотофакт

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