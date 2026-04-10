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В Латвии ожидается подорожание медикаментов

10 апреля 2026 06:20
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В Латвии ожидается подорожание медикаментов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом предупредили в Рижской Восточной клинической университетской больнице.

При планировании бюджета на год заложили рост затрат на лекарства и оборудование на 8 %, но реальная цифра может оказаться выше из-за скачков цен на горючее на фоне ближневосточного конфликта. Уже сейчас самые дешевые лекарства подорожали на треть, и четверть населения не может позволить себе необходимое лечение или обследование.

# Международная политика

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