В Латвии ожидается подорожание медикаментов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом предупредили в Рижской Восточной клинической университетской больнице.

При планировании бюджета на год заложили рост затрат на лекарства и оборудование на 8 %, но реальная цифра может оказаться выше из-за скачков цен на горючее на фоне ближневосточного конфликта. Уже сейчас самые дешевые лекарства подорожали на треть, и четверть населения не может позволить себе необходимое лечение или обследование.