В Латвии опять хотят повысить налоги. Дефицит бюджета составляет почти 4%

Новости Латвии. Правительство Латвии не знает, где взять деньги на развитие страны. В прибалтийской республике опять говорят о необходимости повысить налоги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2022 году такие шаги властей принесли в казну более 3,5 миллиарда евро. Видимо, успех решили повторить. И снова за счет собственных граждан, что, впрочем, для Латвии уже не редкость. Напомним, сейчас дефицит бюджета страны составляет около 4 %.