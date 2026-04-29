В Латвии намерены увеличить штрафы за использование русского языка

Власти Латвии продолжают вести войну с русским языком в стране. Они решили жестче наказывать тех, кто предпочитает говорить не по-латышски, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Депутаты Сейма выступили с инициативой, которая, по их мнению, поможет пополнить бюджет балтийской республики.

Юридическая комиссия парламента подготовила законопроект, который многократно увеличивает штрафы за так называемые языковые нарушения. Ценник за них теперь вырастет почти вдвое. Русскоговорящие граждане могут заплатить за это от 50 до 195 евро. Должностным лицам придется раскошелиться на сумму от 100 до 420 евро.

Однако главный удар придется по бизнесу: штрафы для юридических лиц взлетают почти до 7 тысяч евро. Подобный шаг депутаты объясняют защитой национальной безопасности. За последние годы Центр государственного языка Латвии выявил более 4 тысяч нарушений, связанных с использованием русского на рабочем месте.