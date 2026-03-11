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В Латвии начался цикл военных учений, которые продлятся весь год

11 марта 2026 10:37
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Латвия активно готовится к военным действиям. В стране стартовали масштабные учения, которые, как сообщили в Министерстве обороны, продлятся весь год, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Латвии начался цикл военных учений, которые продлятся весь год-2

Цель маневров – повысить боеспособность Национальных вооруженных сил, отработать взаимодействие с другими силовыми структурами и укрепить оборону государства. В учениях задействованы пограничники и полиция, а полигоном стала вся территория балтийской республики. Военные отрабатывают переброску войск и техники, чтобы быть готовыми к действиям в любых условиях и в любом регионе. Основное внимание сосредоточено на восточных районах Латвии, граничащих с Беларусью и Россией. К этой масштабной кампании будут привлечены и международные подразделения НАТО.

# Латвия

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