В Латвии начался цикл военных учений, которые продлятся весь год

Латвия активно готовится к военным действиям. В стране стартовали масштабные учения, которые, как сообщили в Министерстве обороны, продлятся весь год, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Цель маневров – повысить боеспособность Национальных вооруженных сил, отработать взаимодействие с другими силовыми структурами и укрепить оборону государства. В учениях задействованы пограничники и полиция, а полигоном стала вся территория балтийской республики. Военные отрабатывают переброску войск и техники, чтобы быть готовыми к действиям в любых условиях и в любом регионе. Основное внимание сосредоточено на восточных районах Латвии, граничащих с Беларусью и Россией. К этой масштабной кампании будут привлечены и международные подразделения НАТО.