В Латвии начались учения НАТО, которые продлятся до 4 декабря

Новости Латвии. В Латвии начались ежегодные военные учения НАТО. Маневры будут проходить на Адажском полигоне и продлятся до 4 декабря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он расположен недалеко от Риги и менее чем в 300 километрах от границы с Россией. В учениях примут участие солдаты сухопутных сил, военные ополченцы, военнослужащие Литвы и США, а также боевыя группы расширенного присутствия НАТО в Латвии. Ежедневно будут проходить боевые стрельбы из гаубиц, минометов, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия, а также запланированы облеты военной авиации.