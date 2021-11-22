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В Латвии начались учения НАТО, которые продлятся до 4 декабря

22 ноября 2021 10:09
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Новости Латвии. В Латвии начались ежегодные военные учения НАТО. Маневры будут проходить на Адажском полигоне и продлятся до 4 декабря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Латвии начались учения НАТО, которые продлятся до 4 декабря-1

Он расположен недалеко от Риги и менее чем в 300 километрах от границы с Россией. В учениях примут участие солдаты сухопутных сил, военные ополченцы, военнослужащие Литвы и США, а также боевыя группы расширенного присутствия НАТО в Латвии. Ежедневно будут проходить боевые стрельбы из гаубиц, минометов, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия, а также запланированы облеты военной авиации.

# Военные учения # Фотофакт

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