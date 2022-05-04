В Латвии из-за дефицита газа подорожали дрова

Новости Латвии. В Латвии, где цены на газ сделали неподъемными тарифы на тепло, придумали альтернативу российскому топливу. Власти нашли беспроигрышный источник энергии, который всегда под рукой и даже в изобилии на латышской земле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Местные котельные решено перевести на древесную щепу. По задумке, это должно быть дешево и практично. Однако выяснилось, что таких котельных мало, строительство только одной новой обойдется в миллионы евро, которые и так в дефиците. Дело застопорилось.

Юлия Алексеюк, СТВ:

В итоге жители страны не стали дожидаться решения проблемы от государства и взялись за нее сами, делая ставку на проверенное печное отопление. Но и тут оказалось не все так просто. На фоне повышенного спроса в Латвии стремительно подорожали дрова. В 2021 году два кубометра этого топлива стоили 120 евро, в нынешнем – уже почти в два раза дороже. То есть за тепло опять надо отдавать огромные деньги. Судя по всему, «успех» Прибалтики в отказе от российского газа уже ни у кого не вызывает сомнений.