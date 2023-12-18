В Латвии хотят выслать свыше 1 тыс. граждан РФ

В Латвии планируют выслать из страны свыше 1 тыс. граждан России, не отвечающих условиям получения вида на жительство. Об этом пишет ТАСС.

Из 15,5 тысячи человек, подавших заявления на получение разрешения на ПМЖ и 3 тысяч на временное пребывание, около 2,2 тысячи не соответствовали необходимым условиям.

Парламент принял изменения, согласно которому для оформления вида на жительство граждане России должны сдать тест на знание латышского языка. Граждане РФ, живущие в Латвии, могут оформить разрешение на временное пребывание сроком на два года, написав соответствующее заявление до конца этого года.