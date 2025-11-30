В Латвии для закупки вооружений урежут соцрасходы. На людях сэкономят 800 млн евро!

Западные страны отмеряют новые финансовые гранты Украине. Так, Норвегия заявила, что в 2026 году выделит Киеву около 8,5 миллиарда долларов. А Германия приняла рекордный военный бюджет, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Финансирование оборонной сферы повышается примерно до 108 миллиардов евро, и это максимальный уровень с конца холодной войны. Основная доля средств направляется на закупку вооружений и боеприпасов. Украине выделят 11,5 миллиарда евро на поставки артиллерийских систем, беспилотников, бронетехники и другого военного оснащения. По данным оборонного ведомства, это крупнейший пакет с 2022 года.

В то же время экономика Германии находится в уязвимом положении. Об этом на неделе заявила немецкий министр. Она считает, что страна переживает масштабную потерю доверия, а это ставит под вопрос ее способность поддерживать и модернизировать свою промышленную базу.

Готова вкладываться в обороноспособность и Латвия. На это дело в следующем году Рига планирует потратить около 450 миллионов евро. Все бы ничего, но для закупки вооружений придется урезать соцрасходы. Так, за 3 года Латвия хочет сэкономить на людях больше 800 миллионов евро.

Такое положение не устраивает местных фермеров, которые просят о помощи. Аграрии несут убытки, которые уже превысили 110 миллионов евро. Из-за неблагоприятной погоды пострадало около 100 тысяч гектаров посевов, в особенности озимой пшеницы, овса, гороха и трав.