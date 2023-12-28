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В Кыргызстане спецслужбы предотвратили теракт у главной елки

28 декабря 2023 07:21
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Сотрудниками Государственного комитета по национальной безопасности Кыргызстана предотвратили планировавшиеся теракт и нападение на церковь, которые готовили боевики террористической организации «Исламское государство». Об этом пишет ТАСС.

В ходе проведения контртеррористических мероприятий в Джалал-Абаде были задержаны несовершеннолетние члены данной организации. Они собирались установить взрывное устройство возле центральной рождественской елки города и напасть при этом на церковь.

Были задержаны двое подозреваемых 2007 года рождения. У каждого из них обнаружены доказательства подготовки к террористической акции. Задержанные находятся в СИЗО № 53, ведется следствие.

# Теракт

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