В Кыргызстане спецслужбы предотвратили теракт у главной елки

Сотрудниками Государственного комитета по национальной безопасности Кыргызстана предотвратили планировавшиеся теракт и нападение на церковь, которые готовили боевики террористической организации «Исламское государство». Об этом пишет ТАСС.

В ходе проведения контртеррористических мероприятий в Джалал-Абаде были задержаны несовершеннолетние члены данной организации. Они собирались установить взрывное устройство возле центральной рождественской елки города и напасть при этом на церковь.

Были задержаны двое подозреваемых 2007 года рождения. У каждого из них обнаружены доказательства подготовки к террористической акции. Задержанные находятся в СИЗО № 53, ведется следствие.