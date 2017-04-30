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В Кыргызстане сохраняется угроза нового оползня

30 апреля 2017 10:30
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Новости Кыргызстана. В Кыргызстане скорбят по жертвам мощного оползня. В стране День национального траура. Трагедия случилась накануне в Ошской области. Миллион кубометров земли и камней накрыли село рано утром, когда многие люди еще спали. В списках погибших – 24 человека. В том числе 9 детей.

На месте стихийного бедствия до сих пор идут масштабные поисково-спасательные работы. Задействованы сотни человек: спасатели, военные и простые жители.

К трагедии привели обильные осадки. В 2017 году в Кыргызстане выпало в три раза больше снега, чем обычно. Его таяние вызвало подтопления, разливы рек и массовые оползни. Стоит отметить, что жители этого села получили предписания об отселении еще в марте. Но переехать, к сожалению, решили немногие. Угроза нового оползня сохраняется. Из этой же деревни в безопасные места необходимо эвакуировать около 40 семей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Природные явления

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