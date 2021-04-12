В Кыргызстане почти 80% проголосовавших одобрили новую редакцию Конституции

Новости Кыргызстана. Из парламентской республики в президентскую. Кыргызстан меняет форму правления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По результатам референдума, почти 80 % проголосовавших одобрили новую Конституцию. Она существенно расширяет полномочия главы государства. Теперь президент будет контролировать правительство, может назначать и отправлять в отставку министров. Права парламента уменьшаются, сокращается и его численность – с 120 до 90 человек.