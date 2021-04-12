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В Кыргызстане почти 80% проголосовавших одобрили новую редакцию Конституции

12 апреля 2021 12:45
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Новости Кыргызстана. Из парламентской республики в президентскую. Кыргызстан меняет форму правления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Кыргызстане почти 80% проголосовавших одобрили новую редакцию Конституции-1

По результатам референдума, почти 80 % проголосовавших одобрили новую Конституцию. Она существенно расширяет полномочия главы государства. Теперь президент будет контролировать правительство, может назначать и отправлять в отставку министров. Права парламента уменьшаются, сокращается и его численность – с 120 до 90 человек.   

В Кыргызстане почти 80% проголосовавших одобрили новую редакцию Конституции-4

Все изменения были инициированы событиями осени 2020-го. Тогда в Кыргызстане после парламентских выборов разразился политический кризис, начались протесты (подробнее здесь). В итоге предыдущий глава государства сложил с себя полномочия.   

# Международная политика # Фотофакт

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