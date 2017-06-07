В Кыргызстане мощный селевой поток накрыл группу туристов на мотоциклах

Новости Кыргызстана. В Кыргызстане развернулась масштабная поисково-спасательная операция. На одну из горных дорог обрушился мощный селевый поток. Пропала группа туристов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отдыхающие ехали на мотоциклах на север страны, но добраться до нужного места так и не смогли. Связь с ними потеряна. Сколько человек пропало и откуда они приехали, сейчас выясняют местные правоохранители.