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В Кыргызстане мощный селевой поток накрыл группу туристов на мотоциклах

07 июня 2017 06:53
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Новости Кыргызстана. В Кыргызстане развернулась масштабная поисково-спасательная операция. На одну из горных дорог обрушился мощный селевый поток. Пропала группа туристов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Кыргызстане мощный селевой поток накрыл группу туристов на мотоциклах-1

Отдыхающие ехали на мотоциклах на север страны, но добраться до нужного места так и не смогли. Связь с ними потеряна. Сколько человек пропало и откуда они приехали, сейчас выясняют местные правоохранители.

# Природные явления

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