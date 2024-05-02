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В Кыргызстане грузовик без водителя сбил 29 детей

02 мая 2024 13:43
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ЧП произошло во время праздника на юге Кыргызстана. Грузовик без водителя сбил 29 детей. Больше половины пострадавших находятся в больнице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Кыргызстане грузовик без водителя сбил 29 детей-1

7 пациентов в реанимации, сообщает Минздрав республики. Остальные после оказания медпомощи, будут лечиться амбулаторно. Возраст пострадавших варьируется от 9 до 16 лет. Специалисты разбираются в причинах случившегося. По предварительным данным, наезд не был умышленным. Вероятнее всего, водитель не поставил автомобиль на ручник, когда парковался на склоне. В результате грузовик покатился вниз.

# ЧП

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