В Кыргызстане грузовик без водителя сбил 29 детей

ЧП произошло во время праздника на юге Кыргызстана. Грузовик без водителя сбил 29 детей. Больше половины пострадавших находятся в больнице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

7 пациентов в реанимации, сообщает Минздрав республики. Остальные после оказания медпомощи, будут лечиться амбулаторно. Возраст пострадавших варьируется от 9 до 16 лет. Специалисты разбираются в причинах случившегося. По предварительным данным, наезд не был умышленным. Вероятнее всего, водитель не поставил автомобиль на ручник, когда парковался на склоне. В результате грузовик покатился вниз.