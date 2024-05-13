В Крыму вынесли приговор украинским шпионам – до 16 лет строгого режима

Пятерым украинским шпионам вынесли приговор в Крыму за передачу данных СБУ о местах дислокации российских войск на фронте, пишет РИА Новости.

Сообщается, что агентурную сеть развернули граждане Украины. Фигурантам дела суд назначил меру наказания в виде лишения свободы на срок от 13 до 16 лет строгого режима по статям о шпионаже и государственной измене.

Информация, которую передавали задержанные, применялась ВСУ для корректировки ведения огня по российским военнослужащим в зоне СВО. Так, определялось точное расположение вооруженных сил, их маршруты передвижения, а также численность группировки.