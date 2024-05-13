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В Крыму вынесли приговор украинским шпионам – до 16 лет строгого режима

13 мая 2024 11:49
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Пятерым украинским шпионам вынесли приговор в Крыму за передачу данных СБУ о местах дислокации российских войск на фронте, пишет РИА Новости.

Сообщается, что агентурную сеть развернули граждане Украины. Фигурантам дела суд назначил меру наказания в виде лишения свободы на срок от 13 до 16 лет строгого режима по статям о шпионаже и государственной измене.

Информация, которую передавали задержанные, применялась ВСУ для корректировки ведения огня по российским военнослужащим в зоне СВО. Так, определялось точное расположение вооруженных сил, их маршруты передвижения, а также численность группировки.

# Международная политика

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