В Крыму столкнулись микроавтобус и КамАЗ, погибли 9 человек

Крупное ДТП в Крыму: в результате столкновения микроавтобуса и КамАЗа погибли 9 человек, еще 9 пострадали, в том числе беременная женщина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Авария произошла на трассе в Белогорском районе. Микроавтобус, в салоне которого находились 18 пассажиров, следовал в Симферополь.