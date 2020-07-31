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В Крыму столкнулись микроавтобус и КамАЗ, погибли 9 человек

31 июля 2020 08:13
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Крупное ДТП в Крыму: в результате столкновения микроавтобуса и КамАЗа погибли 9 человек, еще 9 пострадали, в том числе беременная женщина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Крыму столкнулись микроавтобус и КамАЗ, погибли 9 человек-1

Авария произошла на трассе в Белогорском районе. Микроавтобус, в салоне которого находились 18 пассажиров, следовал в Симферополь.

В Крыму столкнулись микроавтобус и КамАЗ, погибли 9 человек-4

По предварительной информации, водитель маршрутки уснул за рулем, в результате транспортное средство врезалось в попутный большегруз. На месте происшествия работают экстренные службы: медики и сотрудники МЧС. Движение в районе ДТП нарушено.  

# Авария # Фотофакт

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