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В Крыму национализировали квартиру друга Зеленского олигарха Хомутынника

12 июня 2024 13:00
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Квартира семьи олигарха и друга Зеленского Виталия Хомутынника в поселке Ливадия национализирована, передает РИА Новости.

Сообщается, что национализированы и несколько других объектов, оформленных на родственников Хомутынника. Каких именно, не сообщается. По словам главы крымского парламента Владимира Константинова, работа по выявлению имущества лиц, совершивших недружественные действия в отношении РФ, продолжается.

Ранее сообщалось, что Крымская недвижимость и участки украинской певицы Джамалы также попали под национализацию. 

# Международная политика # Владимир Зеленский

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