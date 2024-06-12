В Крыму национализировали квартиру друга Зеленского олигарха Хомутынника

Квартира семьи олигарха и друга Зеленского Виталия Хомутынника в поселке Ливадия национализирована, передает РИА Новости.

Сообщается, что национализированы и несколько других объектов, оформленных на родственников Хомутынника. Каких именно, не сообщается. По словам главы крымского парламента Владимира Константинова, работа по выявлению имущества лиц, совершивших недружественные действия в отношении РФ, продолжается.

Ранее сообщалось, что Крымская недвижимость и участки украинской певицы Джамалы также попали под национализацию.