В Кремле прокомментировали угрозы «нейтрализовать» Калининград

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Калининград всегда будет российским регионом, пишет РИА Новости.

Таким образом Песков прокомментировал угрозу посла Литвы в Швеции Линаса Линкявичюса о нейтрализации Калининграда. Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что НАТО, продвигая военную инфраструктуру Альянса в сторону Российских границ, демонстрирует враждебную риторику. Такие действия Североатлантического альянса, по словам Пескова, «повод для глубокой обеспокоенности и основания для принятия дополнительных мер для обеспечения нашей безопасности».