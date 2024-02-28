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В Кремле прокомментировали угрозы «нейтрализовать» Калининград

28 февраля 2024 13:25
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Калининград всегда будет российским регионом, пишет РИА Новости.

Таким образом Песков прокомментировал угрозу посла Литвы в Швеции Линаса Линкявичюса о нейтрализации Калининграда. Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что НАТО, продвигая военную инфраструктуру Альянса в сторону Российских границ, демонстрирует враждебную риторику. Такие действия Североатлантического альянса, по словам Пескова, «повод для глубокой обеспокоенности и основания для принятия дополнительных мер для обеспечения нашей безопасности».

# Международная политика # Дмитрий Песков

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