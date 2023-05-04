В Кремле объяснили, почему об атаке со стороны Киева не сообщили сразу

Российские спецслужбы проводили оценку ситуации. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков пояснил, почему о попытке удара по Кремлю с украинской стороны проинформировали спустя время, пишет РИА Новости.

Сообщается, что представители СМИ поинтересовались у Пескова, почему информация о ЧП была дана отдельным сообщением и позже, а не во время конференц-звонка с журналистами, который проходит каждый день. Официальный представитель Кремля отметил, что в этот момент еще осуществлялась оперативная оценка произошедшего представителями спецслужб РФ.

Попытка атаки на Кремль была осуществлена ВСУ в ночь с 2 на 3 мая. В сторону кремлевской резиденции были выпущены два дрона. Они были сбиты российскими спецслужбами, при обезвреживании БПЛА никто не пострадал. Следственным комитетом Российской Федерации по факту произошедшего заведено уголовное дело о теракте. В Кремле отметили, что такие действия без ответа не останутся. Москва оставляет за собой право отреагировать на террористические действия ВСУ где и когда посчитает нужным.

Ранее Дмитрий Песков сообщил, что за атакой Украины на Кремль стоит Вашингтон. Москва понимает, что цели, по которым бьет Киев, выбирают США. И у Украины зачастую нет выбора, кроме как исполнять принятые Штатами решения.