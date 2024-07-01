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В Кремле обеспокоены стягиванием Украиной войск к белорусской границе

01 июля 2024 11:27
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В Кремле сообщили, что считают переброску частей ВСУ к белорусской государственной границе причиной для беспокойства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

Песков подчеркнул, что Беларусь – союзное государство, где всегда существуют особые форматы диалога по линии всех профильных ведомств.

«…мы действительно союзники и партнеры»,  –  сказал Песков.

При этом он добавил, что данная тема может быть обсуждена на встрече Президента РФ и лидера РБ на полях саммита ШОС, если сочтут это нужным.

 

# Международная политика

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