В Кремле обеспокоены стягиванием Украиной войск к белорусской границе

В Кремле сообщили, что считают переброску частей ВСУ к белорусской государственной границе причиной для беспокойства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

Песков подчеркнул, что Беларусь – союзное государство, где всегда существуют особые форматы диалога по линии всех профильных ведомств.

«…мы действительно союзники и партнеры», – сказал Песков.

При этом он добавил, что данная тема может быть обсуждена на встрече Президента РФ и лидера РБ на полях саммита ШОС, если сочтут это нужным.