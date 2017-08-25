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В Краснодарском крае пассажирский автобус рухнул в море: погибли 17 человек

25 августа 2017 11:08
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Новости России. 17 человек погибли в результате ЧП с участием пассажирского автобуса в Краснодарском крае России. Транспортное средство рухнуло в море, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Краснодарском крае пассажирский автобус рухнул в море: погибли 17 человек-1

У автобуса отказали тормоза: подробности страшной аварии 

Пострадавших на вертолете доставляют в ближайшие больницы. Многие в крайне тяжелом состоянии. Не исключено, что количество погибших возрастет. На месте происшествия работают сотрудники МЧС, водолазы и медики. Утонувший автобус с помощью крана подняли на поверхность.

По предварительным данным, причиной ДТП стало нарушение правил дорожного движения. Возбуждено уголовное дело.

# Фотофакт # Авария в России

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