В Коста-Рике ввели режим ЧП из-за последствий урагана «Эта»

Власти рассчитывают, что благодаря введению режима ЧП получится ускорить работы по восстановлению инфраструктуры, а также оперативнее оказывать помощь местному населению.

По оценкам специалистов, из-за вызванных штормом ливней пострадали около 325 тысяч человек. Свыше 2 000 граждан были вынуждены эвакуироваться из опасных районов. В результате разгула стихии оказались повреждены дороги и мосты. Более 20 населенных пунктов отрезаны от внешнего мира.