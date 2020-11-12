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В Коста-Рике ввели режим ЧП из-за последствий урагана «Эта»

12 ноября 2020 13:02
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Новости Коста-Рики. Чрезвычайное положение объявлено в Коста-Рике из-за последствий урагана «Эта». Соответствующий указ подписал президент страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Коста-Рике ввели режим ЧП из-за последствий урагана «Эта»-1

Власти рассчитывают, что благодаря введению режима ЧП получится ускорить работы по восстановлению инфраструктуры, а также оперативнее оказывать помощь местному населению.

В Коста-Рике ввели режим ЧП из-за последствий урагана «Эта»-4

По оценкам специалистов, из-за вызванных штормом ливней пострадали около 325 тысяч человек. Свыше 2 000 граждан были вынуждены эвакуироваться из опасных районов. В результате разгула стихии оказались повреждены дороги и мосты. Более 20 населенных пунктов отрезаны от внешнего мира.

# ЧП # Фотофакт

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