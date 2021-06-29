В Коста-Рике начал извергаться один из крупнейших вулканов страны

Новости Коста-Рики. На севере Коста-Рики начал извергаться один из крупнейших вулканов страны – Ринкон-де-ла-Вьеха. Гора выбросила столб дыма и пепла высотой два километра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Информации о пострадавших и серьезных разрушениях пока не поступало. Жителей близлежащих районов призывают не находиться вблизи водоемов, поскольку вулканические выбросы могут попасть в русла рек. За ситуацией пристально следят специалисты.