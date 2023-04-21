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В Конгрессе США призвали Байдена прекратить помощь Украине

21 апреля 2023 20:06
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Назревает раскол из-за помощи Украине в американском конгрессе. Группа республиканцев из 19 человек свои претензии обозначила даже в письменном виде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Конгрессе США призвали Байдена прекратить помощь Украине-1

Совместное письмо уже направлено президенту Штатов. В нем политики призывают прекратить помощь Украине в действующем формате. Как отмечают авторы, снабжение Киева оружием лишь обостряет риски прямого столкновения с Россией. К тому же четкой стратегии по завершению украинского конфликта до сих пор нет. И если она не появится в ближайшее время, конгрессмены продолжат выступать против дальнейших пакетов помощи Киеву.

# Международная политика # Джо Байден # Фотофакт

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