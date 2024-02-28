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В Конгрессе США передумали воевать и выступают за диалог с Россией по Украине

28 февраля 2024 08:28
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В Конгрессе США отмечается изменение риторики касательно кризиса в Украине, пишет ТАСС со ссылкой на американскую газету Politico.

Издание сообщает, что американские сенаторы от Республиканской партии все больше начинают высказывать точку зрения о том, что переговоры – единственный путь урегулирования конфликта в Украине. В публикации сказано, что в данной позиции сенаторов хорошо отражено мнение большинства законодателей США. 

Так, Politico приводит слова сенатора Марко Рубио, который считает, что реальность заключается в том, что вооруженный конфликт будет закончен переговорами. Однако, по его мнению, вопрос заключается лишь в том, какой из сторон достанется больше рычагов воздействия.

# Международная политика

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