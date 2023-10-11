Прямой эфир

В Конгрессе США отказываются объединять помощь Израилю и Украине

11 октября 2023 10:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Некоторые республиканцы в Палате представителей Конгресса США критически отнеслись к инициативе объединения запросов выделения военной помощи Украине и Израилю, пишет ТАСС со ссылкой на телеканал NBC.

Сообщается, что ряд конгрессменов, представляющих Республиканскую партию, «скептически» восприняли идею объединения выделения помощи Израилю и Украине одновременно.

Так, например, законодатель Марджори Тейлор-Грин (республиканка от штата Джорджия) считает, что нельзя увязать финансирование Израиля с выделением средств для Украины. Она высказалась, что отчисления для Киева не поддержит, а вопрос помощи Израилю следует рассматривать отдельно. Также Тейлор-Грин многократно ранее критически высказывалась в отношении поддержки Украины.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Мэр Москвы Собянин: движение на салатовой ветке метро запустят через несколько часов
11 октября 2023 09:15

Мэр Москвы Собянин: движение на салатовой ветке метро запустят через несколько часов

Бельгия передаст Украине «несколько» истребителей F-16 к 2025 году
11 октября 2023 08:41

Бельгия передаст Украине «несколько» истребителей F-16 к 2025 году

В США стартовал Международный фестиваль воздушных шаров
11 октября 2023 08:29

В США стартовал Международный фестиваль воздушных шаров