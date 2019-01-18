В Колумбии задержали местного жителя, предположительно причастного к теракту в кадетской школе

Новости Колумбии. В Боготе задержали мужчину, предположительно причастного к теракту в кадетской школе. Известно, что это 39-летний местный житель. Сейчас его допрашивают следователи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Колумбии. В Боготе задержали мужчину, предположительно причастного к теракту в кадетской школе. Известно, что это 39-летний местный житель. Сейчас его допрашивают следователи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Жертвами теракта в колумбийской столице стали 21 человек. Еще около 70 получили различные травмы. Девять пострадавших все еще находятся в больнице.
ЧП произошло через несколько минут после церемонии присвоения званий выпускникам. Начиненный взрывчаткой автомобиль въехал на территорию школы и взорвался. В стране объявлен трехдневный траур.