В Колумбии задержали местного жителя, предположительно причастного к теракту в кадетской школе

Новости Колумбии. В Боготе задержали мужчину, предположительно причастного к теракту в кадетской школе. Известно, что это 39-летний местный житель. Сейчас его допрашивают следователи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жертвами теракта в колумбийской столице стали 21 человек. Еще около 70 получили различные травмы. Девять пострадавших все еще находятся в больнице.