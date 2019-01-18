Прямой эфир

В Колумбии задержали местного жителя, предположительно причастного к теракту в кадетской школе

18 января 2019 14:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Колумбии. В Боготе задержали мужчину, предположительно причастного к теракту в кадетской школе. Известно, что это 39-летний местный житель. Сейчас его допрашивают следователи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Колумбии задержали местного жителя, предположительно причастного к теракту в кадетской школе-1

Жертвами теракта в колумбийской столице стали 21 человек. Еще около 70 получили различные травмы. Девять пострадавших все еще находятся в больнице.

В Колумбии задержали местного жителя, предположительно причастного к теракту в кадетской школе-4

ЧП произошло через несколько минут после церемонии присвоения званий выпускникам. Начиненный взрывчаткой автомобиль въехал на территорию школы и взорвался. В стране объявлен трехдневный траур.

В Колумбии задержали местного жителя, предположительно причастного к теракту в кадетской школе-7

# Теракт # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Два истребителя столкнулись в России. Ведутся поиски
18 января 2019 12:47

Два истребителя столкнулись в России. Ведутся поиски

Наводнение в Аргентине: затоплены тысячи домов
18 января 2019 12:46

Наводнение в Аргентине: затоплены тысячи домов

В Гонконге столкнулись два автобуса: пострадали более 30 детей
18 января 2019 12:44

В Гонконге столкнулись два автобуса: пострадали более 30 детей