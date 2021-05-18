В Колумбии за 19 дней протестов погибли более 40 человек

Новости Колумбии. Колумбия приходит в себя после массовых беспорядков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За 19 дней протестов погибли более 40 человек, еще свыше 1 700 пострадали, в том числе сотни правоохранителей.

Беспорядки, акты вандализма и блокировка дорог обошлись экономике страны в более чем полтора миллиарда долларов. Задержаны более 730 человек. Конфисковано свыше 18 тысяч единиц холодного и огнестрельного оружия. Правоохранители приступили к расчистке дорог от баррикад.