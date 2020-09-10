В Колумбии вспыхнули массовые беспорядки из-за гибели местного жителя

Новости Колумбии. В столице Колумбии вспыхнули массовые беспорядки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поводом для недовольства граждан стала гибель местного жителя. Мужчина скончался вскоре после задержания правоохранителями.

На улицы вышли сотни демонстрантов. Протестующие совершали поджоги, нападали на полицейские посты, бросали в правоохранителей камни, палки и краску. Чтобы разогнать агрессивную толпу, стражи порядка были вынуждены применить слезоточивый газ.