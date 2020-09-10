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В Колумбии вспыхнули массовые беспорядки из-за гибели местного жителя

10 сентября 2020 10:23
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Новости Колумбии. В столице Колумбии вспыхнули массовые беспорядки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Колумбии вспыхнули массовые беспорядки из-за гибели местного жителя-1

Поводом для недовольства граждан стала гибель местного жителя. Мужчина скончался вскоре после задержания правоохранителями.

В Колумбии вспыхнули массовые беспорядки из-за гибели местного жителя-4

На улицы вышли сотни демонстрантов. Протестующие совершали поджоги, нападали на полицейские посты, бросали в правоохранителей камни, палки и краску. Чтобы разогнать агрессивную толпу, стражи порядка были вынуждены применить слезоточивый газ.

# Массовые беспорядки # Фотофакт

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